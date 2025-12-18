Juventus Montali | I bianconeri non possono fare a meno di Elkann Lui è indispensabili Comolli? Penso una cosa

Gian Paolo Montali, figura di spicco nel mondo sportivo e dirigente della Juventus, analizza il ruolo di Elkann nel club bianconero, sottolineando la sua imprescindibilità. In un’intervista a Tuttosport, Montali riflette su vari aspetti della squadra e del suo futuro, offrendo insight interessanti e un messaggio chiaro sulla centralità di alcune figure chiave nel panorama juventino.

Juventus, Montali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sul club bianconero soffermandosi su diversi temi e lanciando un messaggio chiaro Gian Paolo Montali è un uomo dalle mille esperienze: plurivittorioso ct della nazionale di volley, dirigente di Juventus e Roma nel post-Calciopoli, advisor nel calcio inglese e organizzatore della Ryder Cup di golf . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Montali: «Juve, Elkann è indispensabile se ha voglia».

