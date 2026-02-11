La Juventus si prepara alla partita decisiva e tra i dubbi principali ci sono Boga, che potrebbe partire titolare, e le condizioni di Vlahovic e Cambiaso. La redazione di JuventusNews24 ha approfondito la situazione durante l’ultima puntata di

Juventus, nell’ultima puntata di Si o No sul canale Youtube si è parlato di diversi temi fra cui Boga e anche la situazione di Vlahovic e Cambiaso. Nuovo appuntamento sul canale Youtube di JuveNews24 con Si o no. Chiara Aleati e Marco Baridon hanno risposto a diverse domande arrivate dagli utenti e affrontato molti temi che restano caldi in casa bianconera. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE A partire dalla possibilità di vedere Boga titolare. L’impatto dell’ex Sassuolo è stato sicuramente positivo e questo potrebbe consentirgli di scalare le gerarchie in davvero poco tempo. Un passaggio anche su Vlahovic, chiamato a decidere se proseguire con la Juve oppure no e su Cambiaso, che dovrà dimostrare nel corso delle prossime settimane di meritare questa squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Boga titolare? Vlahovic e Cambiaso al momento della verità | Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio.

La Juventus si confronta con un nuovo dilemma in attacco.

