La Juventus si confronta con un nuovo dilemma in attacco. Joao Mario è fuori causa, ma la squadra si chiede se puntare su Kolo Muani o continuare a cercare alternative come Openda e Koop. Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le scelte della società, con le risposte che arrivano dalle seconde linee, ancora incerte e divise.

Juventus, Marco Baridon e Chiara Aleati analizzano le scelte di mercato bianconere e le risposte negative date da quelle che ormai sembrano seconde linee. Nell’ultima puntata di “Sì o no”, format YouTube targato , i giornalisti Marco Baridon e Chiara Aleati hanno analizzato con occhio critico il recente pareggio a reti bianche contro il Monaco. Il dibattito si è focalizzato sulla gestione della rosa da parte di Luciano Spalletti, mettendo in discussione la strategia del turnover adottata nel Principato. QUI IL VIDEO INTEGRALE Il punto centrale della discussione ha riguardato le cosiddette “seconde linee”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus: Joao Mario out, ma Kolo Muani? Dilemma Openda e Koop… Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Approfondimenti su Juventus Mercato

In questo articolo, analizziamo le ultime novità dal mercato della Juventus, tra l’ingaggio di En-Nesyri, il ritorno di Antonio Conte allo Stadium e i possibili acquisti di Adzic e Zhegrova.

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Mercato

Argomenti discussi: ? Juventus, non solo il Bologna: anche l’Espanyol piomba su Joao Mario; La formula per Norton-Cuffy alla Juve e una novità sul futuro di Joao Mario; Juventus, i convocati per il Napoli: out Pinsoglio, prima chiamata per Huli; Calcio Champions League – Partita senza emozioni tra Monaco e Juventus: finisce 0-0.

Holm, Joao Mario, Mateta, Nkunku, Lookman, Romagnoli e non solo: le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/01)Juventus e Bologna lavorano per uno scambio di prestiti: sul tavolo i cartellini di Joao Mario ed Emil Holm. La Roma al lavoro per Nkunku del Milan ... eurosport.it

Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna: trattativa in corso per lo scambioJuve e Bologna si stanno confrontando in queste ore sull’ipotesi di scambio fra Holm e Joao Mario. Entrambi hanno trovato poco spazio nella prima parte della stagione e potrebbero migliorare il ... gazzetta.it

Calciomercato #Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio! x.com

Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio! - facebook.com facebook