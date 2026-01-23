Juve Napoli probabili formazioni chi giocherà in attacco contro il Napoli? Le possibili scelte di Spalletti

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, si approfondiscono le probabili formazioni di entrambe le squadre. In particolare, si analizzano le scelte di Spalletti per l’attacco, con i possibili titolari in avanti contro i bianconeri. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con i tecnici che devono valutare le migliori opzioni per comporre il reparto offensivo e ottimizzare le proprie strategie di gioco.

Juve Napoli probabili formazioni, Spalletti deve sciogliere i dubbi per il reparto offensivo. Conceicao e David favoriti su Miretti e Openda. Dopo la vittoria di Champions League contro il Benfica, la Juventus sta preparando la delicata sfida contro il Napoli in programma domenica alle 18:00, un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto di entrambe le compagini. L’atmosfera alla Continassa è di massima concentrazione, con lo staff tecnico impegnato a sciogliere gli ultimi nodi tattici. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la prestazione fornita nell’ultimo turno di campionato ha rimescolato le carte: dopo l’ottimo secondo tempo contro la squadra di Mourinho, Francisco Conceicao è favorito su Miretti per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

