Jutta Leerdam il fidanzato Jack Paul e il cognato Logan Paul | sfida tra super ricchi Sponsor affari e carte Pokemon

Jutta Leerdam, il pugile Jack Paul e il suo cognato Logan Paul sono protagonisti di una sfida tra ricchi. La vicenda nasce dal mondo dello sport, degli affari e delle collezioni di carte Pokémon. Leerdam e Paul stanno organizzando il loro matrimonio, previsto per marzo, mentre i loro investimenti in vari settori attirano l’attenzione. Entrambi sono figure molto seguite sui social, con milioni di follower. Le loro attività spaziano dagli sponsor alle collezioni di oggetti rari, creando un vero e proprio impero di intrattenimento e affari.
Una famiglia d'oro, piena di dollari, col fiuto degli affari e delle sponsorizzazioni. Il patrimonio complessivo stimato è plurimilionario. E lo sport c'entra ma fino a un certo punto. Dopo il trionfo ai Giochi di Milano Cortina, la campionessa olandese Jutta Leerdam è diventata l’atleta del momento. Non soltanto per l’importanza della medaglia vinta, ma perché ha trasformato di fatto la sua vittoria in un a grande operazione commerciale. Da cifre da capogiro. Dopo aver traguardo per prima il traguardo nei 1.000 metri è ormai nota la scena della ventisettenne mentre abbassa la zip della tuta mostrando il reggiseno bianco firmato Nike, suo sponsor da tempo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
