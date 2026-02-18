Jutta Leerdam, il pugile Jack Paul e il suo cognato Logan Paul sono protagonisti di una sfida tra ricchi. La vicenda nasce dal mondo dello sport, degli affari e delle collezioni di carte Pokémon. Leerdam e Paul stanno organizzando il loro matrimonio, previsto per marzo, mentre i loro investimenti in vari settori attirano l’attenzione. Entrambi sono figure molto seguite sui social, con milioni di follower. Le loro attività spaziano dagli sponsor alle collezioni di oggetti rari, creando un vero e proprio impero di intrattenimento e affari.

Una famiglia d'oro, piena di dollari, col fiuto degli affari e delle sponsorizzazioni. Il patrimonio complessivo stimato è plurimilionario. E lo sport c'entra ma fino a un certo punto. Dopo il trionfo ai Giochi di Milano Cortina, la campionessa olandese Jutta Leerdam è diventata l’atleta del momento. Non soltanto per l’importanza della medaglia vinta, ma perché ha trasformato di fatto la sua vittoria in un a grande operazione commerciale. Da cifre da capogiro. Dopo aver traguardo per prima il traguardo nei 1.000 metri è ormai nota la scena della ventisettenne mentre abbassa la zip della tuta mostrando il reggiseno bianco firmato Nike, suo sponsor da tempo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Jutta Leerdam, il fidanzato Jack Paul e il cognato Logan Paul: sfida tra super ricchi. Sponsor, affari e carte Pokemon

Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribunaJutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Jutta Leerdam, San Valentino a… Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle OlimpiadiJutta Leerdam ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, stabilendo anche un nuovo record olimpico nei 1000 metri di pattinaggio di velocità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.