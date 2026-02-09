Jutta Leerdam oro e record olimpico a Milano Cortina Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri. La velocista olandese corre in 1’12”31 e si aggiudica la medaglia d’oro davanti a Femke Kok e alla giapponese Miho. In tribuna, il suo fidanzato Jake Paul non trattiene l’emozione e piange.

(Adnkronos) – Jutta Leerdam non sbaglia. E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si prende una medaglia d'oro con record olimpico nei 1000 metri, allo Speed Skating Stadium di Milano: il tempo mostruoso di 1'12"31 vale per lei il gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra Femke Kok e alla giapponese Miho.

