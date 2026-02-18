Julio Cesar difende Chivu e Bastoni | Creato un mostro dal nulla la stampa ha esagerato Anche Akanji…

Julio Cesar denuncia che la stampa ha esagerato creando un mostro dal nulla, dopo le critiche a Chivu e Bastoni. L’ex portiere brasiliano si è espresso durante una trasmissione su Prime Video, sottolineando come le polemiche siano state sproporzionate rispetto alle reali prestazioni dei giocatori. Ha anche menzionato Akanji, che ha ricevuto commenti simili. Julio Cesar ha difeso i difensori nerazzurri, accusando i media di aver alimentato tensioni inutili. La discussione continua a dividere tifoserie e analisti, mentre la squadra si prepara alla prossima partita.

Inter News 24 Julio Cesar, intervenuto a Prime Video, parla così delle tante polemiche che hanno coinvolto l'Inter dopo la sfida contro la Juventus. A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions League tra l' Inter e il BodoGlimt, una leggenda del club come Julio Cesar ha preso la parola ai microfoni di Prime Video. L'ex "Acchiappasogni" ha voluto rassicurare l'ambiente sulla qualità delle scelte tattiche operate da Cristian Chivu, che per questa trasferta norvegese ha optato per un turnover ragionato. Secondo Julio Cesar, il valore del gruppo nerazzurro permette queste rotazioni senza intaccare la competitività: « Una squadra come l'Inter per i giocatori che ha, chiunque metta per giocare, mantiene il livello: questa è la differenza di avere una rosa tosta ».