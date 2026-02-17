Cassano difende Chivu e svela | Ha già parlato con Bastoni in separata sede

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita di Inter-Juventus continua a far discutere, non solo per il pirotecnico risultato sul campo, ma anche per le analisi tecniche e i retroscena che emergono nelle ore successive. Durante l’ultima puntata del podcast Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex talento di Bari Vecchia noto per le sue opinioni senza filtri, ha lanciato una vera e propria rivelazione riguardante Alessandro Bastoni, il talentuoso difensore centrale mancino dei nerazzurri, e il suo rapporto con Cristian Chivu, l’ allenatore della dell’Inter ed ex colonna della difesa del Triplete. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: “Non farò il nome di chi me l’ha detto”Cassano rivela che il motivo dietro le tensioni tra Bastoni e l’allenatore dell’Inter deriva da una discussione avvenuta subito dopo la partita contro la Juventus.

Cassano difende Bastoni: «Vergonatevi! È uno schifo la Juve che fa la morale dopo tutti i disastri fatti a suo favore»Antonio Cassano ha criticato duramente la Juventus, accusandola di ipocrisia dopo le polemiche su Bastoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cassano: Bastoni forever, tifosi acclamatelo e abbracciatelo, la Juve non può fare la morale, gli altri stiano zitti; Cassano: Bastoni non è da big, difende a 50 metri dalla porta e se lo puntano è finita. No, non mi piace; Cassano: La Juve meritava di vincere il derby d'Italia. Per l'Inter è stato decisivo Chivu; Mauro furioso: Chivu mi ha deluso tantissimo, faceva i sermoni e ora difende Bastoni.

Cassano: Ho ricevuto una notizia dalla Pinetina. So cosa ha detto Chivu a BastoniNon solo Bastoni, anche Cristian Chivu è finito nell'occhio del ciclone per le dichiarazioni dopo Inter-Juventus dove ha difeso il suo calciatore dalla simulazione che ha causato l'espulsione di Kalul ... msn.com

Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: Non farò il nome di chi me l’ha dettoL'ex calciatore ha raccontato cosa è successo tra il tecnico e il difensore dopo la bufera scoppiata per la simulazione e l'espulsione di Kalulu ... fanpage.it

Antonio Cassano è un fiume in piena L'ex calciatore italiano difende Alessandro Bastoni e attacca la Juventus e i suoi tifosi, dopo le critiche e le minacce ricevute dal difensore nerazzurro #Cassano #Bastoni #InterJuventus facebook

Antonio Cassano è un fiume in piena L'ex calciatore italiano difende Alessandro Bastoni e attacca la Juventus e i suoi tifosi, dopo le critiche e le minacce ricevute dal difensore nerazzurro #Cassano #Bastoni #InterJuventus x.com