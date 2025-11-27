Julio Cesar difende Sommer | Anch’io ho avuto momenti difficili mi ricordo che…

Inter News 24 Le parole di Julio Cesar, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Julio Cesar ha analizzato a Amazon Prime Video il momento di Yann Sommer all’ Inter. IL MOMENTO DI SOMMER – Anche io all’Inter ho vissuto momenti difficili. Anche io ho vissuto dei momenti meno positivi all’Inter, sono cose che accadono. Ora la cosa più importante è la parte mentale, il portiere deve stare tranquillo, senza avere dubbi sulle proprie abilità. Non credo sia un problema, Sommer sta facendo cose bellissime con questa maglia da quando è arrivato e secondo me continuerà a farle. 🔗 Leggi su Internews24.com

