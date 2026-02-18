Jose Jeri Peru’s ousted president was one of the world’s youngest heads of state

Jose Jeri, ex-presidente del Perù, è stato rimosso dopo soli quattro mesi al potere. La sua breve gestione ha suscitato molte discussioni nel paese, soprattutto perché aveva appena 35 anni quando è stato nominato. Jeri aveva promesso riforme rapide e un nuovo stile di governo, ma le tensioni politiche e le proteste popolari hanno portato alla sua caduta. La sua uscita ha lasciato il paese in una fase di grande incertezza politica.

Jeri, who vaulted into power in October after the sudden impeachment of his predecessor Dina Boluarte, was one of the youngest heads of state globally and had a swift and bumpy rise and fall from power. Jeri, 39, became the head of Congress last July and was next in line of succession after Boluarte's dismissal since she had no acting vice president. He was named Peru's seventh president since 2018. But his stint in office was quickly overshadowed by controversies. The most notable was regarding secret meetings with Chinese businessman Zhihua Yang, who owns stores, an energy concession and was already under state scrutiny.