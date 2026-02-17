Peru’s congress votes to oust President Jeri

Il Congresso del Perù ha deciso di rimuovere il presidente Jose Jeri, accusandolo di aver nascosto incontri con un imprenditore cinese. La decisione arriva dopo che giornalisti hanno scoperto i dettagli di alcune riunioni segrete avvenute durante la sua breve amministrazione. La vicenda ha alimentato le proteste di oppositori e cittadini, che chiedevano maggiore trasparenza.

Feb 17 (Reuters) - Peru’s Congress on Tuesday ousted President Jose Jeri after just four months in office, following a scandal over undisclosed meetings with a Chinese bu. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Peru’s congress votes to oust President Jeri Peru lawmakers gather support to call for debate to oust president JeriPerù, i parlamentari si sono riuniti a Lima per raccogliere firme e avviare ufficialmente il dibattito sulla possibile destituzione di presidente Jeri, dopo settimane di tensioni che hanno coinvolto diversi membri del Congresso e alimentato le accuse di corruzione contro il governo. Peru’s congress begins debating removal of President JeriIl Congresso del Perù ha avviato la discussione sulla possibile destituzione del presidente Jeri, che è in carica da soli quattro mesi. Peru’s Congress votes to remove President Boluarte as a crime wave grips the country Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Peru's Congress votes to remove interim President José Jerí as prosecutors look into corruption allegations against himPeru's Congress votes to remove interim President José Jerí as prosecutors look into corruption allegations against him. yahoo.com Peru’s Congress votes to remove President Jose Jeri in latest shake-upJeri is the latest in a series of Peruvian presidents to be removed from office by an act of Congress, after Dina Boluarte and Pedro Castillo. Just four months into his term, Peru’s President Jose ... aljazeera.com Anche Diodato ha festeggiato una prestigiosa onorificenza ricevuta dal Presidente, quella di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale. «Ricevere il titolo da chi come Mattarella in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per l facebook