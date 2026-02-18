Jesse Jackson addio al leader dei diritti civili | da Operation PUSH alle storiche campagne presidenziali

Jesse Jackson è morto, lasciando un vuoto nel movimento per i diritti civili che ha guidato per decenni. La sua attività ha influenzato le campagne politiche e ha dato voce a milioni di cittadini afroamericani. Negli anni, ha fondato organizzazioni come Operation PUSH e ha tentato di conquistare la Casa Bianca con due candidature presidenziali. La sua presenza si è fatta sentire anche durante le elezioni e le proteste di settore, diventando un simbolo della lotta per l’uguaglianza.

Jesse Jackson, l'attivista che portò la "Rainbow Coalition" nella corsa alla Casa Bianca. Jesse Jackson, figura centrale della lotta per i diritti civili e della politica americana, è scomparso lasciando un vuoto significativo nel panorama sociale e politico degli Stati Uniti. La sua capacità di mobilitare fasce di elettorato tradizionalmente escluse, culminata nelle sue campagne presidenziali del 1984 e del 1988, ha segnato una svolta nella storia del paese, aprendo la strada a una maggiore inclusione e rappresentanza delle minoranze. Jackson aveva 79 anni. Gli esordi al fianco di Martin Luther King Jr.