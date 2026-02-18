Jeffrey Epstein in Sardegna e i contatti con Briatore | Ma non è mai venuto al Billionaire

Jeffrey Epstein ha visitato più volte la Sardegna, e secondo alcune fonti avrebbe avuto contatti con Flavio Briatore, anche se lui stesso nega di essere mai stato al Billionaire. Un dettaglio che alimenta i sospetti è che Epstein avrebbe frequentato alcune località della costa nord dell’isola, dove spesso si svolgevano eventi esclusivi.

Jeffrey Epstein è stato spesso in Sardegna. E forse ha partecipato alle feste del Billionaire di Flavio Briatore. Aveva il suo numero in agendina. Cerchiato, come per i vip. Ma il proprietario smentisce. Secondo gli Epstein Files il milionario pedofilo ha invitato alcune ragazze russe in Costa Smeralda, per poi pagare loro il volo di ritorno per Parigi e Milano. E sull’isola potrebbe essere passato qualche settimana prima del suo secondo arresto, che risale al giugno 2019. All’epoca un turista americano scattò una foto a una persona che era in compagnia di una donna e che sembrava proprio lui. Dopo il fermo inviò quei due scatti all’ Fbi: «Materiale che potrebbe esservi utile».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Epstein in Costa Smeralda, quei contatti con BriatoreJeffrey Epstein si trovava in Costa Smeralda, e questa presenza ha portato alla luce alcuni contatti con Flavio Briatore.

