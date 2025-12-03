Jannik Sinner si rilassa a Dubai prima di riprendere gli allenamenti | foto con Briatore e Alonso al Billionaire

Jannik Sinner si gode gli ultimi giorni di svago prima di riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Il n.2 del mondo si allenerà a partire dalla prossima settimana a Dubai e saranno giorni particolarmente intensi. L’obiettivo è quello di lavorare su tutti gli aspetti del suo tennis, specie quelli più problematici. Focus su servizio e lavoro fisico per essere pronto alla sfida contro Carlos Alcaraz e riprendersi il n.1 ATP. Prima di ciò, Jannik sarà presente nel week end del GP di Abu Dhabi di F1, ultimo appuntamento della stagione, per dare un seguito della partnership col Circus, di cui il CEO Stefano Domenicali è particolarmente orgoglioso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si rilassa a Dubai prima di riprendere gli allenamenti: foto con Briatore e Alonso al Billionaire

