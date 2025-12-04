Cava de’ Tirreni al Moro appuntamento con il jazz di Marco Zurzolo & Origin3io

4 dic 2025

Appuntamento con la musica dal vivo al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. Venerdì 5 dicembre, alle ore 22:30, il locale situato nel Borgo Scacciaventi ospita il concerto dei Marco Zurzolo & Origin3io, evento di apertura del cartellone “Dicembre in Jazz”. L’esibizione segna il ritorno di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

