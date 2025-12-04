Cava de’ Tirreni al Moro appuntamento con il jazz di Marco Zurzolo & Origin3io
Appuntamento con la musica dal vivo al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. Venerdì 5 dicembre, alle ore 22:30, il locale situato nel Borgo Scacciaventi ospita il concerto dei Marco Zurzolo & Origin3io, evento di apertura del cartellone “Dicembre in Jazz”. L’esibizione segna il ritorno di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Monastero di San Giovanni Corso Umberto 167 Borgo Grande Cava de’ Tirreni - facebook.com Vai su Facebook
Al Moro di Cava de’ Tirreni c’è Simona Molinari in concerto - Simona Molinari ricorderà Ornella Vanoni nel corso dei due concerti che si terranno al Moro di Cava de’ Tirreni, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, in cui la ... Come scrive napolivillage.com
Comunicato Stampa: Ivan Segreto al Moro di Cava dè Tirreni - La redazione di Rockol non è responsabile del contenuto di questa notizia, che è tratto da un comunicato stampa. Riporta rockol.it
Comunicato Stampa: Paolo Fresu al Moro di Cava dè Tirreni - La redazione di Rockol non è responsabile del contenuto di questa notizia, che è tratto da un comunicato stampa. Da rockol.it
Cava de' Tirreni, Eugenio Bennato in concerto al Moro - Il cantautore, tra i protagonisti della musica popolare italiana, si esibirà venerdì 7 marzo al Moro, storico jazz club della ... Riporta salernotoday.it
I «Musica Nuda» in concerto - Il duo Musica Nuda, composto da Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, apre la stagione di concerti jazz al Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni. ilmattino.it scrive
La voce jazz del napoletano Walter Ricci al Moro di Cava dè Tirreni - Il cantante napoletano Walter Ricci protagonista del concerto che si terrà venerdì 19 gennaio al Moro di Cava de’ Tirreni (inizio ore 22, info: 3403939561 e 0894456352 e www. Secondo napolivillage.com