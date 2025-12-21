Conferenza stampa Locatelli post Juve Roma | Scudetto? Bisogna vincere le partite al di là dei calcoli… Teniamo questo passo senza troppi viaggi mentali
Dopo il pareggio tra Juventus e Roma nella 16ª giornata di Serie A 2025/26, Manuel Locatelli ha commentato la prestazione e le prospettive della squadra. Nel corso della conferenza stampa, il centrocampista ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle singole partite e di mantenere un passo costante, evitando di farsi distrarre da considerazioni troppo elaborate. Conferenza stampa Locatelli post Juve Roma: «Scudetto? Bisogna vincere le partite, al di là dei calcoli…
di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli post Juve Roma: le sue dichiarazioni dopo il match della 16ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 202526. Le sue parole. SCUDETTO – «Bisogna puntare a vincere partite, era importante ritrovare compattezza, vittorie che ci danno fiducia. Al di là di tutti i calcoli che si possono fare». 6 VITTORIE NELLE ULTIME 7 – «Quando vinci le partite guadagni in fiducia, consapevolezza, bisogna tenere questo passo, senza troppi viaggi mentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: «Momento bruttissimo, per noi tutte le partite sono difficili. È un bene rigiocare subito. Fare un passo indietro? Si fanno solo passi in avanti. Se ho incontrato la società…»
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting: «Dimostrato carattere, giocando così vinceremo diverse partite. Vi svelo questo su Zhegrova»
Locatelli troppo lento nel ruolo di regista? Ecco cosa ha detto Spalletti sui suoi centrocampisti.
FOTO SHOW NM - Napoli-Juventus, focus alla conferenza post partita di Locatelli - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha commentato la sconfitta contro il Napoli in conferenza stampa. napolimagazine.com
Juventus, Locatelli: “Siamo tanto legati a Tudor. Il nostro è un gruppo puro” - Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha presentato la partita della groupe phase di Champions League in conferenza stampa. gianlucadimarzio.com
Locatelli tra siparietto con Tudor e frecciata a Motta: "Parla tanto con noi, ci serviva" - Siparietto tra Manuel Locatelli e Igor Tudor, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund. tuttomercatoweb.com
Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali risponde con una stoccata alla sua società: https://fanpa.ge/JKl9y - facebook.com facebook
Mario #Pasalic dell'Atalanta ha appena perso il papà e Raffaele #Palladino ha la voce rotta dalla commozione quando ne parla in conferenza stampa "È stata una settimana toccante per noi: ieri dopo l’allenamento con l’ad Luca Percassi e i dirigenti siamo s x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.