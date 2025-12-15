Flavia Pennetta | Sono la Jannik Sinner delle donne Fognini? Era l' antiballo ora stanno scoprendo il vero Fabio

Flavia Pennetta, ex tennista italiana, riflette sull'impatto delle nuove generazioni nel tennis e sulla crescita del movimento femminile. Con paragoni a Jannik Sinner e Fabio Fognini, Pennetta evidenzia il cambiamento e il risveglio dello sport italiano, sottolineando come le atlete stiano rompendo barriere e ispirando nuove speranze.

© Leggo.it - Flavia Pennetta: «Sono la Jannik Sinner delle donne. Fognini? Era l'antiballo, ora stanno scoprendo il vero Fabio» «Ho rotto un muro, per tutte le italiane. Un po? l?effetto che Sinner sta avendo oggi sugli uomini». A parlare è Flavia Pennetta, 43 anni, prima giocatrice di. Leggo.it Le parole di Pennetta dopo la vittoria di Sinner | ATP Finals Flavia Pennetta: «Per le donne sono stata come Sinner. E per gli uomini il muro l'ha rotto mio marito Fabio, non Jannik. A Ballando si vede il vero Fognini: così ci siamo ... - Intervista a Flavia Pennetta, prima italiana a vincere gli Us Open: «Papà mi voleva maschio, quando sono nata fece una scenata. msn.com

Flavia Pennetta: «Sono la Jannik Sinner delle donne. Fognini? Era l'antiballo, ora stanno scoprendo il vero Fabio» - A parlare è Flavia Pennetta, 43 anni, prima giocatrice di tennis a entrare nella top 10 della ... leggo.it

PENNETTA:" Quel muro, al maschile, l’ha rotto Fabio, mio marito, non Jannik" In una recente intervista al "Corriere della Sera", Flavia Pennetta parla a 360 gradi: Perché il traguardo delle prime dieci fu importante «Ho rotto un muro, per tutte le italiane: non - facebook.com facebook

Flavia Pennetta: "Per le donne sono stata come Sinner. E per gli uomini il muro l'ha rotto mio marito Fognini, non Jannik" x.com