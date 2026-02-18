Sinner-Popyrin in diretta all'ATP Doha secondo turno LIVE | Jannik per un posto ai quarti

Sinner sfida Popyrin negli ottavi dell'ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 in campo per l’accesso ai quarti di finaleJannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin a Doha, dopo aver perso in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic.

Sinner-Machac in diretta all’ATP Doha, primo turno LIVE: Jannik torna in campo dopo gli Australian OpenJannik Sinner torna a giocare in un match ufficiale dopo gli Australian Open, affrontando Machac nel primo turno dell’ATP Doha.

Sinner-Popyrin in diretta all’ATP Doha, secondo turno LIVE: Jannik per un posto ai quartiJannik Sinner torna in campo per la partita degli ottavi del torneo ATP 500 di Doha. Il numero 2 del tennis sfiderà il numero 53 l'australiano Alexei Popyrin. L'incontro non inizierà prima delle ore ... fanpage.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 18 DELRAY BEACH Ore 00.00 Bellucci vs Kecmanovic Ore 17:00 Cobolli vs Atmane DUBAI Ore 13:45 Errani-Paolini vs Siegemund-Zvonareva DOHA Ore 17:30 Sinner vs Popyrin Ore 12:00 d facebook

