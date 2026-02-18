James Van Der Beek e sua moglie si sono risposati pochi giorni prima della morte dell’attore

James Van Der Beek e sua moglie si sono risposati pochi giorni prima della tragica morte dell’attore. La coppia ha deciso di rinnovare le promesse di matrimonio in una cerimonia intima, tenuta in segreto. La scelta di risposarsi è avvenuta nonostante le recenti difficoltà vissute dal protagonista di

Prima della morte James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono risposati. A rivelarlo è stata lei a People Magazine con un toccante racconto. Pochi giorni prima della sua morte, James Van Der Beek e sua moglie si sono risposati. A rivelarlo è stata proprio Kimberly a People Magazine, spiegando di avere rinnovato le promesse matrimoniali. La moglie dell’attore di Dawson’s Creek al magazine ha raccontato i dettagli di quella giornata speciale, nonostante tutto. Come detto James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono risposati e si sono scambiati le medesime primissime promesse della prima volta, nel 2010, quando hanno messo nero su bianco il loro amore nato un anno prima. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell’attore: “I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi”La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

