James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono risposati pochi giorni prima della sua morte, in un momento intimo e toccante. La coppia ha celebrato il rinnovo delle promesse nel loro letto, circondati da amici che hanno decorato la stanza con fiori freschi e candele accese. La cerimonia semplice e spontanea si è svolta tra risate e lacrime, lasciando un ricordo indelebile prima della perdita improvvisa dell’attore.

James Van Der Beek e la moglie Kimberly si sono detti nuovamente “sì” poco prima che lui morisse. La coppia ha infatti rinnovato le promesse nuziali pochi giorni prima che l’attore di “Dawson’s Creek” morisse lo scorso 11 febbraio a 48 anni per le conseguenze di un cancro al colon-retto al terzo stadio diagnosticatogli nel 2023. La cerimonia è stata organizzata rapidamente grazie all’aiuto dei loro affetti: “Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno comprato delle fedi nuove, hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele e abbiamo rinnovato le nostre promesse nuziali dal letto “, racconta Kimberly a People, aggiungendo come la cerimonia sia stata “semplice, bella e commovente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - James Van Der Beek e la moglie si sono risposati pochi giorni prima della sua morte: “Lo abbiamo fatto a letto, i nostri amici ci hanno riempito la camera di fiori e candele”

