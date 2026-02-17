Il giallo di Gessica Disertore morta sulla crociera Disney | Fentanyl nel sangue non può essersi suicidata

Gessica Disertore, una ragazza di 27 anni, è stata trovata morta nel 2023 su una nave Disney vicino a Porto Rico, e la presenza di fentanyl nel suo sangue ha sollevato sospetti sulla sua morte. Le analisi hanno confermato che la sostanza stupefacente era presente nel suo organismo, portando gli investigatori a dubitare che si trattasse di un suicidio. La giovane si trovava sulla nave in vacanza con amici, e il suo decesso ha suscitato grande scalpore tra i familiari e le autorità.

Nel sangue di Gessica Disertore, 27enne trovata morta nel 2023 su una nave Disney al largo di Porto Rico, è stata riscontrata la presenza di fentanyl. Lo ha spiegato a Fanpage.it Mariatiziana Rutigliani, la legale della famiglia che si oppone alla richiesta di archiviazione della Procura di Bari: "Non può essersi uccisa". La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione del caso riguardante la morte di Gessica Disertore, avvenuta su una nave Disney. La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni morta il 17 febbraio 2026 su una nave Disney, ha deciso di richiedere nuove verifiche dopo aver scoperto tracce di fentanyl nel suo corpo. Il gip di Bari Giuseppe De Salvatore valuta l'opposizione dei genitori alla richiesta di archiviazione della Procura: elementi tossicologici e carenze investigative al centro della controversia. Un improvviso crollo psicotico, probabilmente collegato alla vita stressante di un lavoratore a bordo, innestato sul tradimento del fidanzato». Ci sarebbe questo dietro la morte per impiccagione della 27enne di Triggiano Gessica Disertore, avvenuta il 27 sette