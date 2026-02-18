Italia travolta dal Canada | situazione disperata alle Olimpiadi bisogna sconfiggere un’imbattuta per le semifinali…

L’Italia ha sperato di sorprendere il Canada nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ha subito una sconfitta difficile da digerire. Dopo tre turni, gli azzurri guidavano 3-0, grazie a una buona strategia e a due punti nel terzo end. Tuttavia, gli avversari canadesi hanno reagito, recuperando terreno e imponendosi nel finale. La squadra italiana ha mostrato determinazione, ma ora deve affrontare una sfida impossibile per avanzare alle semifinali: battere i campioni mondiali ancora imbattuti.

L'Italia ha sognato di mettere seriamente in difficoltà i maestri canadesi nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che dopo i primi tre end conduceva per 3-0: mano nulla nel primo parziale, hammer conservato con una stone a segno nel secondo end, poi martello strappato da due punti nella terza frazione e vantaggio importante a un terzo dell'incontro disputato sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman hanno poi iniziato a patire il gioco spumeggiante del quartetto capace di salire sul podio dei Mondiali nelle ultime quattro edizioni consecutive.