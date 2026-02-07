Le sorprese non mancano nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli Stati Uniti, che fino a poco fa erano imbattuti, vengono sconfitti dalla Corea del Sud, che finora aveva fatto poca strada in questa gara. Anche il Canada perde contro l’Estonia, che si prende la vittoria all’ultimo tiro. L’Italia, invece, vola in classifica e si piazza al secondo posto, aprendo nuove possibilità per le semifinali. La competizione si fa sempre più aperta e interessante.

Grandi sorprese nella serata dedicata al torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli USA, che erano imbattuti fino a poche ore fa, sono stati clamorosamente sconfitti dalla Corea del Sud, che era ancora a secco in questa rassegna a cinque cerchi; il Canada è stato beffato dall’Estonia in volata e ora tutte le carte in gioco si sono rimescolate. Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno ceduto per 6-5 all’extra-end contro Seonyeong Kim e Yeongseok Jeong: i tre punti messi a segno nell’ottavo parziale hanno permesso alla coppia americana di trascinare la contesa al supplementari, dove gli asiatici si sono ritrovati e hanno così potuto sorridere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling, sorprese alle Olimpiadi: USA e Canada crollano, l'Italia vola al secondo posto! Lotta per le semifinali

Approfondimenti su Curling Olimpiadi

La terza giornata di gare di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue con la Gran Bretagna in testa, imbattuta dopo le prime partite.

La gara di curling a Cortina d’Ampezzo entra nel vivo.

