curling gran bretagna in testa da imbattuta alle olimpiadi gli usa sorprendono il canada italia in lotta

La terza giornata di gare di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue con la Gran Bretagna in testa, imbattuta dopo le prime partite. Gli Stati Uniti sorprendono il Canada in una sfida combattuta, mentre l’Italia lotta per ottenere un buon risultato. La competizione sul ghiaccio si fa sempre più intensa, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà solo questa sera.

Il torneo di curling doppio misto prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura dei Giochi andrà in scena soltanto questa sera, ma intanto siamo già alla terza giornata di gare sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. La mattina di venerdì 6 febbraio ha proposto tre partite: oltre alla schiacciante vittoria dell’Italia contro la Svizzera (12-4, partita chiusa con due end di anticipo rispetto agli otto da programma), si registrano i successi di Gran Bretagna e USA. Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno regolato i fratelli Isabella e Rasmus Wranaa per 7-4, partendo a spron battuta con una mano rubata da tre punti nel secondo end (4-0) e poi tramortendo gli avversari con i due punti siglati nel settimo parziale dopo il tentativo di recupero degli scandinavi nella parte centrale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

