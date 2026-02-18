In Italia, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di chili di rifiuti provenienti dal settore della moda veloce, durante l’operazione JCO DEMETER. Questa operazione ha scoperto come le aziende illegali smaltiscano scarti tessili in modo non regolamentato, spesso nascondendoli in aree industriali abbandonate. Il traffico illecito coinvolge reti organizzate che movimentano grandi quantità di rifiuti verso paesi con norme ambientali più deboli. Gli investigatori continuano a indagare sui responsabili di questo commercio illegale.

È di oltre un milione di kg di rifiuti sequestrati il bilancio delle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane in Italia, nell’ambito della JCO DEMETER, l’operazione doganale internazionale finalizzata alla repressione dei traffici illeciti di rifiuti e di sostanze dannose per l’ozono. L’azione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane, è stata svolta tra ottobre e novembre 2025, coinvolgendo 120 Paesi e portando alla luce un preoccupante aumento del commercio illegale di rifiuti tessili, spesso mascherati da merce di seconda mano. Controlli e sequestri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la JCO DEMETER si è articolata in due fasi operative: la prima dal 6 al 26 ottobre 2025, la seconda dal 17 al 30 novembre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italia, sequestrato un milione di kg di rifiuti: così funzionano i traffici illeciti legati alla fast fashion

