Due coniugi nei guai a Marcianise nell' autocarro avevano 500 kg di rifiuti illeciti | ecco cosa trasportavano

In un'operazione di controllo a Marcianise, due coniugi sono stati denunciati per aver trasportato 500 kg di rifiuti senza autorizzazione. L’intervento ha evidenziato un caso di gestione illecita di materiali di scarto, evidenziando l’importanza di rispettare le norme ambientali. La vicenda sottolinea la necessità di controlli più severi per prevenire pratiche dannose per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Due coniugi residenti nell’agro aversano sono stati denunciati per gestione non autorizzata di rifiuti nel territorio di Marcianise. Il controllo, avvenuto nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, ha portato al sequestro di un autocarro e di 500 chilogrammi di rifiuti speciali, trasportati senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Controlli intensificati nella Terra dei Fuochi Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali nella zona della “Terra dei Fuochi” prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In un contesto di attenzione crescente ai reati ambientali, i carabinieri di Marcianise hanno intercettato una coppia intenta a smaltire rifiuti speciali in modo illecito.

