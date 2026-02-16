Gaza Ue | Non saremo nel board of peace di Trump Italia osservatore

Nel Board of Peace per Gaza voluto da Trump l’Italia ci sarà ma solo come osservatore, proprio come la Commissione europea che si è rifiutata di prenderne parte. Oggi sulla questione vertice di governo a Palazzo Chigi. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meloni: Ue faccia più su difesa. Italia in Board Gaza come osservatore; Meloni: Italia invitata come osservatore a Board for Gaza, ci saremo; Meloni: Invitati come osservatori nel board per Gaza di Trump. Ci saremo; Meloni ad Addis Abeba: Non condivido critiche di Merz a Maga'.

Commissione Ue: Saremo al dibattito su Gaza ma non siamo membri del BoardBRUXELLES - L'Ue non sarà membro del Board of Peace e, con la commissaria Dubravka Suica, sarà negli Usa per partecipare alle discussioni su Gaza. E' quanto spiegano fonti Ue in merito alla partec ... iltempo.it

Commissione Ue: Non saremo un membro del Board of Peace di TrumpBRUXELLES - La commissaria Ue Dubravka Suica andrà a Washington alla presentazione del Board of Peace di Donald Trump per la parte dedicata a Gaza, ma voglio sottolineare che l'Ue non diventerà un ... ansa.it

#Tg2000 - #Gaza, #Ue: “Non saremo nel #boardofpeace di #Trump”. #Italia osservatore #16febbraio #Tv2000 - facebook.com facebook

Il ministro #Tajani riferirà martedì in Parlamento sulla partecipazione dell' #Italia al #Boardofpeace per #Gaza. "Saremo un Paese osservatore" le parole della premier dall' #Etiopia x.com