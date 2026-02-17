Board of Peace Tajani alla Camera | Italia alla prima riunione come Paese osservatore

Il ministro Tajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, un’iniziativa creata dall’ex presidente americano Donald Trump. La partecipazione rappresenta il primo ingresso ufficiale del nostro Paese in questa piattaforma. Durante l’incontro, Tajani ha sottolineato che l’Italia intende contribuire alle discussioni sulla pace e la sicurezza internazionale. La riunione si è svolta questa settimana a New York, con rappresentanti di diversi Paesi.

Italia al Board of Peace: Tajani annuncia la partecipazione come osservatore alla Camera. L'Italia ha preso parte, per la prima volta, alla riunione del Board of Peace, l'iniziativa promossa dall'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha comunicato l'avvenimento alla Camera dei Deputati, sottolineando l'importanza di questa nuova apertura diplomatica per il nostro Paese in un contesto internazionale particolarmente complesso. Un Nuovo Ruolo per l'Italia sulla Scena Internazionale. La presenza italiana al Board of Peace segna un cambiamento significativo nella politica estera italiana.