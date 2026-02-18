Italia nel Board segreto | Fratoianni denuncia un organismo opaco che mina il diritto internazionale e la trasparenza

Fratoianni ha denunciato che l’Italia partecipa a un organismo nascosto, definendolo un “comitato d’affari”. La sua preoccupazione deriva dal fatto che questa presenza mette in discussione il rispetto del diritto internazionale e limita la trasparenza delle decisioni. Il deputato ha evidenziato come la mancanza di chiarezza possa compromettere la reputazione del paese a livello internazionale.

Fratoianni denuncia un "comitato d'affari": al centro delle critiche il ruolo dell'Italia in un organismo opaco. Roma, 18 febbraio 2026 – Nicola Fratoianni, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha sollevato forti dubbi sul coinvolgimento del governo italiano in un organismo informale definito "Board", accusandolo di operare come un vero e proprio "comitato d'affari" che mina i principi del diritto internazionale. La denuncia, lanciata in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, apre un acceso dibattito sulla trasparenza delle decisioni che riguardano la politica estera e l'influenza di gruppi di potere non istituzionali.