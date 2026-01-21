Conte | Italia non entri in Board of Peace non assicura rispetto diritto internazionale

Il governo Conte ha espresso dubbi sulla partecipazione dell’Italia nel Board of Peace delle Nazioni Unite, sottolineando che l’organismo, pur essendo stato istituito dall’ONU, non garantisce pienamente il rispetto del diritto internazionale. La posizione riflette una certa cautela riguardo alle potenzialità di questo organismo di assicurare principi e regole fondamentali, lasciando aperta la discussione sulla sua efficacia e sul ruolo dell’Italia in ambito internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Auspichiamo che l'Italia non entri nel Board of Peace. Non ci sono le condizioni per pensare, nonostante sia stata la risoluzione dell'Onu, che quello sia un organismo che assicuri il rispetto di tutti i principi, di tutte le regole, di tutte le procedure conformi al diritto internazionale". Lo dice Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Schlein, Conte e leader Avs, 'Meloni dica no a Board of peace'Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

Schlein, Conte e leader Avs: “Meloni dica no al Board of peace”Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli chiedono a Giorgia Meloni di opporsi al Board of Peace.

