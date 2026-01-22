Board of Peace Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionale

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha firmato la creazione del ‘Board of Peace’, un organismo internazionale volto a monitorare i cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a favorire la risoluzione dei conflitti globali. L’iniziativa mira a promuovere la stabilità e la pace attraverso una supervisione condivisa e internazionale, rappresentando un passo importante nel contesto degli sforzi di pace a livello mondiale.

Ufficializzata, con una cerimonia di firma a margine del World Economic Forum a Davos in Svizzera, la creazione del ‘ Board of Peace ‘, il nuovo organismo internazionale ideato dal presidente americano Donald Trump per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in generale, risolvere i conflitti a livello mondiale. Alla cerimonia hanno partecipato Trump e i leader dei Paesi aderenti: ora il Board è un organismo riconosciuto ed effettivo. Alla firma hanno partecipato tra gli altri il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro della Bulgaria Rosen Zeljazkov, il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, il presidente indonesiano Prabowo Subianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Board of Peace, Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionale Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace” a margine del Forum di DavosIl presidente Donald Trump annuncerà la creazione del “Board of Peace”, un consiglio dedicato alla promozione della pace a Gaza, giovedì durante il Forum di Davos. Meloni verso il ‘no’ al Board of Peace: oggi il possibile incontro con Trump a DavosGiorgia Meloni valuta la sua presenza al Board of Peace dedicato a Gaza, in vista di un possibile incontro con Donald Trump a Davos. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Altro che pace a Gaza. Prende forma il Board of Peace di Trump.; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Un Board of Peace senza Peace. Trump to launch Board of Peace that some fear rivals UNBy Steve Holland DAVOS, Switzerland, Jan 22 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will on Thursday launch his Board of Peace, originally intended to help end the devastating Gaza war but which he ... msn.com Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it Tg La7. . Board of Peace di Trump, Meloni apre ma frena: "Nodo di costituzionalità" https://tg.la7.it/politica/board-peace-trump-meloni-apre-frena-nodo-costituzionalita-21-01-2026-251307 facebook . @paolomieli: "Al Board of Peace sono stati inviati anche ricercati come Putin e Netanyahu, ma è nomale che ci siano se vuoi fare la pace. Meloni ha trovato questo articolo della Costituzione che le impedisce di aderire, anche Parolin starà cercando qualcosa x.com

