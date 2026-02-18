Istruzione Regione | stanziati 1,5 milioni per progetti di emancipazione da condizionamenti criminali

La Regione Sicilia ha destinato 1,5 milioni di euro a progetti dedicati all’educazione e all’emancipazione degli studenti. La cifra punta a coinvolgere scuole e associazioni locali, offrendo corsi e iniziative contro il condizionamento delle attività illegali. L’obiettivo è fornire ai giovani strumenti concreti per resistere alla pressione delle criminalità organizzate. Molti istituti già pianificano incontri con esperti e attività sul campo. La scelta di investire risponde alla necessità di rafforzare la resistenza dei giovani alle infiltrazioni mafiose.

Offrire alle studentesse e agli studenti siciliani strumenti culturali, educativi e sociali per emanciparsi da ogni tipo di condizionamento criminale. È l'obiettivo della circolare "Liberi di scegliere" dell'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale che destina 1,5 milioni di.