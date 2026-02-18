Formazione assistenti familiari al via la piattaforma regionale per i progetti | stanziati 12,6 milioni

La Regione Sicilia ha avviato la piattaforma online per i progetti di formazione degli assistenti familiari, dopo aver destinato 12,6 milioni di euro. La piattaforma sarà disponibile a partire dal 23 febbraio e permetterà di presentare le proposte per l’avviso 202024 del Programma FSE+ Sicilia 2021-2027. Questa iniziativa mira a creare percorsi di formazione per chi si occupa di assistenza domiciliare. Inoltre, il sistema digitale consentirà di inviare facilmente i progetti e monitorarne lo stato di avanzamento.

Finestra aperta fino al 25 marzo per accedere ai fondi dell'avviso numero 20. I fondi sono destinati ai percorsi dedicati alla cura della persona Sarà attiva dal 23 febbraio la piattaforma informatica per la presentazione della progettazione esecutiva relativa all'avviso 202024 del Pr Fse+ Sicilia 2021-2027, misura rivolta alla realizzazione di percorsi per la preparazione di assistenti familiari. La finestra temporale resterà aperta fino alle ore 9,59 del 25 marzo. "Con l'apertura della piattaforma – dice il presidente della Regione e assessore alla Famiglia ad interim Renato Schifani – compiamo un passo concreto verso il rafforzamento del sistema regionale dei servizi alla persona.