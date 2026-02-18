Istruzione in Sicilia 1,5 milioni per liberare i giovani dai condizionamenti criminali

In Sicilia, un investimento di 1,5 milioni di euro mira a liberare i giovani dai condizionamenti delle organizzazioni criminali. La decisione deriva dall’esigenza di offrire ai ragazzi strumenti culturali, educativi e sociali utili a contrastare la presenza delle mafie nelle comunità locali. L’obiettivo è rafforzare l’istruzione e creare opportunità che allontanino i giovani dalla criminalità. Il nuovo piano coinvolge scuole e associazioni, puntando a costruire un futuro più sicuro e libero da intimidazioni. Ora si attendono i primi interventi concreti sul territorio.

Un investimento concreto per promuovere legalità e riscatto. Fornire alle studentesse e agli studenti siciliani strumenti culturali, educativi e sociali capaci di spezzare ogni legame con i condizionamenti criminali. È questo il cuore della circolare "Liberi di scegliere", emanata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di fondi regionali destinati alle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse serviranno a finanziare progetti dedicati alla promozione della legalità, al contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione della devianza minorile, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di crescita e consapevolezza.