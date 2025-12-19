Liberare la società dai masochismi

In un mondo che mira a un progresso reale, è fondamentale superare i limiti del masochismo sociale. Crescita e benessere devono essere accessibili a tutti, senza inutili pensieri limitanti. Solo creando ricchezza condivisa possiamo davvero costruire un futuro equo e prospero, senza rinunciare alla capacità di generare valore per ogni individuo.

Facciamo più soldi. Per tutti. Basta pensierini. Non c'è redistribuzione senza creazione di ricchezza. Il Pil pro capite e reddito disponibile americano sono due volte e mezzo i nostri, la mobilità sociale a palla. Da noi no; produttività e salari al palo, l'industria da rilanciare. Soffriamo un diluvio di tasse, schiavi di balle di Stato come "pagare tutti, pagare meno". Davvero? Allora, mettiamo un vincolo di destinazione: ogni euro recuperato all'evasione può andare solo sulla riduzione fiscale. Lo Stato soffre evasione perché più pretende meno prende, ma più prende più spende (male). È così dagli anni '70. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

