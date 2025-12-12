Chieti l’Istituto comprensivo 2 diventa Centro accreditato Oxford

L'Istituto Comprensivo 2 di Chieti potenzia la sua offerta formativa, ottenendo la qualifica di Centro accreditato Oxford. Questa novità permette agli studenti di accedere a certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, rafforzando il profilo internazionale dell’istituto e offrendo nuove opportunità di crescita e formazione.

