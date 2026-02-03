L’Istituto Comprensivo 2 di Chieti ottiene l’accreditamento Erasmus e diventa Centro Oxford

L’Istituto Comprensivo 2 di Chieti ha appena ricevuto due riconoscimenti che migliorano la sua offerta scolastica. Ora può usare l’accreditamento Erasmus e diventare anche Centro Oxford. La scuola si è impegnata molto per ottenere questi risultati, che aprono nuove opportunità per studenti e insegnanti.

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Chieti ha ottenuto due importanti riconoscimenti che rafforzano la sua offerta formativa in chiave internazionale. La scuola ha ricevuto l'accreditamento Erasmus+ per il settore dell'istruzione scolastica e ha completato l'affiliazione come Centro Oxford per.

