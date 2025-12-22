I droni spia russi su Ispra? Erano le interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta familiare
Vergiate (Varese), 22 dicembre 2025 – Lo “spionaggio politico o militare” di droni russi altro non erano che interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta privata. Finisce così, con la richiesta della Procura di Milano al Gip dell’archiviazione, la vicenda che tra marzo e maggio aveva sollevato preoccupazioni e timori in merito a presunti droni russi in volo sulla divisione elicotteri di Leonardo-ex Finmeccanica a Vergiate e soprattutto sul JRC-Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra. Il caso “droni russi”. A fine marzo 2025 era scoppiato un caso sensibile in termini di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Ternopil: almeno una ventina di morti e decine di feriti | Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque"
Leggi anche: Ucraina, droni e missili russi su Sumy. Cremlino: triste muri di droni
Nessun drone, solo interferenze. Allarme rientrato a Ispra: i presunti sorvoli russi erano falsi segnali - Un’anomalia dei sistemi di sicurezza e un amplificatore GSM domestico hanno simulato la minaccia. laprovinciadivarese.it
Nessun drone russo sopra al Ccr di Ispra, la Procura chiede l’archiviazione per il “sorvolo” - Lo rivela il Corriere della sera: i segnali del sistema di controllo erano “falsi positivi“ di una strumentazione di un privato per migliorare la ricezione del telefono cellulare ... varesenews.it
Inchiesta «spionaggio», nessun drone russo ha volato sopra il Centro di ricerca di Ispra: per la Procura si può archiviare - La Procura di Milano ha chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta per le ipotesi di «spionaggio politico o militare», «associazione a delinquere con finalità di terrorismo o eversione», e «attenta ... msn.com
Un aereo da ricognizione e un drone spia partito da Sigonella forse collegati all’attacco ucraino contro il sommergibile russo a Novorossisk secondo @ItaMilRadar x.com
Spia russa scoperta in Italia: “Da 10 anni vicinissima ai generali Nato”. Come l’hanno trovata - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.