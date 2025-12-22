Vergiate (Varese), 22 dicembre 2025 – Lo “spionaggio politico o militare” di droni russi altro non erano che interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta privata. Finisce così, con la richiesta della Procura di Milano al Gip dell’archiviazione, la vicenda che tra marzo e maggio aveva sollevato preoccupazioni e timori in merito a presunti droni russi in volo sulla divisione elicotteri di Leonardo-ex Finmeccanica a Vergiate e soprattutto sul JRC-Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra. Il caso “droni russi”. A fine marzo 2025 era scoppiato un caso sensibile in termini di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I droni spia russi su Ispra? Erano le interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta familiare

