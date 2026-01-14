Quando il palco è speciale Sono aperte le iscrizioni al festival teatrale ’Lì Sei Vero’
Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del festival teatrale ’Lì Sei Vero’, organizzato da ’Il Veliero’. La manifestazione si rivolge a compagnie con artisti disabili e offre un’occasione di confronto e visibilità nel settore teatrale. Un appuntamento importante per valorizzare il talento e la diversità, promuovendo inclusione e partecipazione. Per partecipare, invitiamo le compagnie interessate a presentare la propria candidatura entro le scadenze previste.
Sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del Festival di teatro per compagnie con artisti disabili ’ Lì Sei Vero ’, organizzato da ’ Il Veliero ’. "Dieci anni di visioni, incontri, talento, emozioni condivise e strade percorse insieme - ricorda il direttore artistico Enrico Roveris -. Il decimo anno non è solo un numero: è una tappa importante, un traguardo che racconta quanta strada abbiamo fatto e quanta ancora ne vogliamo fare". Il concorso è riservato a compagnie teatrali formate da attori con disabilità e alle associazioni e si svolgerà al Binario 7 dal 19 al 24 maggio. Saranno ammesse al Festival 7 rappresentazioni teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
