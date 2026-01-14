Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del festival teatrale ’Lì Sei Vero’, organizzato da ’Il Veliero’. La manifestazione si rivolge a compagnie con artisti disabili e offre un’occasione di confronto e visibilità nel settore teatrale. Un appuntamento importante per valorizzare il talento e la diversità, promuovendo inclusione e partecipazione. Per partecipare, invitiamo le compagnie interessate a presentare la propria candidatura entro le scadenze previste.

Sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del Festival di teatro per compagnie con artisti disabili ’ Lì Sei Vero ’, organizzato da ’ Il Veliero ’. "Dieci anni di visioni, incontri, talento, emozioni condivise e strade percorse insieme - ricorda il direttore artistico Enrico Roveris -. Il decimo anno non è solo un numero: è una tappa importante, un traguardo che racconta quanta strada abbiamo fatto e quanta ancora ne vogliamo fare". Il concorso è riservato a compagnie teatrali formate da attori con disabilità e alle associazioni e si svolgerà al Binario 7 dal 19 al 24 maggio. Saranno ammesse al Festival 7 rappresentazioni teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando il palco è speciale. Sono aperte le iscrizioni al festival teatrale ’Lì Sei Vero’

Leggi anche: Aperte le iscrizioni per il Rieti International Film Festival 2026

Leggi anche: Mostri Sacri Festival 2026, aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse: come partecipare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caterina Murino è ’La vedova scaltra’ sul palco dei Rinnovati.

Capodanno Rai1, se ne sono accorti tutti: é successo in diretta TV..

Che evento indimenticabile! Il 10 Gennaio 2026 il palco del Centro Commerciale @lebefane_rimini si è acceso di musica, energia ed emozioni con la Little Tony Family Un pomeriggio speciale, per la presentazione del nuovo T-Roc della Volkswage - facebook.com facebook