Iran-Usa colloqui e promesse ma il clima è rovente

Il negoziato tra Iran e Stati Uniti si ferma, dopo che il presidente Trump ha minacciato un attacco massiccio su Teheran. La causa principale è il crescente livello di tensione tra i due paesi, alimentato da sanzioni e accuse reciproche. Nonostante i tentativi di dialogo, le discussioni si sono arenate, mentre le parti si scambiano parole dure. Le promesse fatte finora sembrano svanire di fronte alla difficile situazione sul campo e alla paura di un’escalation militare. La situazione resta molto delicata e il rischio di un conflitto si fa più concreto.

Colloqui in stallo anche sull'Iran. Secondo media statunitensi, il presidente Trump avrebbe minacciato un attacco massiccio su Teheran. Servizio di Marco Burini. Iran, repressione e diplomazia: condannati a morte 14 manifestanti anti-regime. A Ginevra i colloqui con gli Usa sul nucleare in un clima di diffidenza. L'Iran ha condannato a morte 14 manifestanti anti-regime, un atto che aumenta le tensioni interne e mette in discussione le possibilità di dialogo. Usa-Iran, ecco il nuovo round di colloqui. Ma Trump alza notevolmente la minaccia. Gli Stati Uniti e l'Iran si preparano a incontrarsi di nuovo a Ginevra per discutere il nucleare, ma Donald Trump alza la tensione con nuove minacce. Iran: media, 'colloqui con Usa si sono risolti con un nulla di fatto'. Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran svoltisi ieri a Ginevra si sono risolti con un nulla di fatto. Iran, conclusi colloqui con gli Usa in Oman. Teheran: Buon inizio. La tv di Stato iraniana ha precisato che sono terminati per ora, senza aggiungere dettagli. Araghchi: C'è accordo per proseguire colloqui. Si è conclusa per oggi venerdì 6 febbraio la prima tornata.