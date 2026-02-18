Iran-Usa Axios | Trump si sta spazientendo attacco molto presto
Secondo fonti di Axios, Donald Trump si sta spazientendo e potrebbe ordinare un attacco contro l’Iran a breve. L’amministrazione americana rischia di entrare in conflitto aperto con Teheran, con segnali di una possibile azione militare imminente. Le tensioni sono aumentate dopo le recenti provocazioni di Teheran e le esercitazioni militari vicino ai confini. Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che l’esecutivo sta valutando tutte le opzioni, mentre il rischio di uno scontro si fa più concreto. La situazione resta molto delicata e imprevedibile.
(Adnkronos) – L’amministrazione di Donald Trump sarebbe sempre più vicina a un conflitto su larga scala in Medio Oriente di quanto appaia all’opinione pubblica americana, ed è possibile che un’operazione militare contro l’Iran possa iniziare "molto presto". Secondo quanto riferito da fonti ad Axios, non si tratterebbe di un’azione mirata come quella condotta in Venezuela, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Gli Stati Uniti accusano l’Iran di aver orchestrato un attacco vicino a un porto strategico, secondo fonti di Axios che mostrano prove concrete.
Iran, attacco Usa imminente: decine tra jet e navi. Axios: «Sarà una guerra di settimane»Secondo Axios, gli Stati Uniti stanno preparando un attacco contro l'Iran nelle prossime settimane, coinvolgendo decine di jet e navi militari.
Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”
Argomenti discussi: Iran, Trump rilancia su Truth articolo Wsj su seconda portaerei; Usa-Iran: round negoziale sul nucleare martedì prossimo; Trump, nuovo ultimatum all'Iran: Usa verso attacco?; Iran, Medio Oriente, Ucraina: trittico di negoziati da oggi a giovedì, su sfondo di minacce e attacchi.
Iran-Usa, Axios: Trump si sta spazientendo, attacco molto prestoSecondo quanto riferito da fonti ad Axios, non si tratterebbe di un’azione mirata come quella condotta in Venezuela, ma di una campagna massiccia e prolungata, potenzialmente congiunta con Israele ... adnkronos.com
Axios: «Attacco Usa all’Iran, 90% di probabilità. Guerra su vasta scala può iniziare molto presto»L’amministrazione Trump è più vicina a una guerra su larga scala in Medio Oriente di quanto la maggior parte degli americani creda. Un conflitto che potrebbe iniziare molto presto, afferma il sito ... ilsole24ore.com
IRAN, KHAMENEI SU X: "POTREMMO AFFONDARE LA NAVE USA" Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato di affondare le navi da guerra statunitensi, mentre continuano i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. «Gli americani dico facebook
“Meglio che a Muscat”, gli iraniani fiduciosi. Gli Usa chiedono Stop arricchimento uranio. @rantoniucci x.com