Iran-Usa Axios | Trump si sta spazientendo attacco molto presto

Secondo fonti di Axios, Donald Trump si sta spazientendo e potrebbe ordinare un attacco contro l’Iran a breve. L’amministrazione americana rischia di entrare in conflitto aperto con Teheran, con segnali di una possibile azione militare imminente. Le tensioni sono aumentate dopo le recenti provocazioni di Teheran e le esercitazioni militari vicino ai confini. Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che l’esecutivo sta valutando tutte le opzioni, mentre il rischio di uno scontro si fa più concreto. La situazione resta molto delicata e imprevedibile.