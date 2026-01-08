L’Iran protesta il regime reprime Probabile un nuovo raid Usa-Israele

Da oltre dieci giorni, l’Iran è teatro di proteste con almeno 36 vittime. Il regime risponde con repressione, mentre l’erede dello Scià invita alla resistenza. La situazione si intensifica, e si ipotizza un possibile intervento degli Stati Uniti o di Israele. Un quadro complesso che evidenzia tensioni interne e rischi di escalation nella regione.

