L’Iran protesta il regime reprime Probabile un nuovo raid Usa-Israele
Da oltre dieci giorni, l’Iran è teatro di proteste con almeno 36 vittime. Il regime risponde con repressione, mentre l’erede dello Scià invita alla resistenza. La situazione si intensifica, e si ipotizza un possibile intervento degli Stati Uniti o di Israele. Un quadro complesso che evidenzia tensioni interne e rischi di escalation nella regione.
Le manifestazioni proseguono da dieci giorni: il bilancio è di almeno 36 morti. Interviene l’erede dello Scià, che invita a resistere. Intanto si muove l’aviazione a stelle e strisce: forse imminente un nuovo attacco con l’Idf. Le proteste antigovernative in Iran hanno raggiunto il decimo giorno consecutivo, con scontri sempre più violenti in oltre 250 località di 27 province su 31. Il regime intensifica la repressione nonostante l’appello del presidente Masoud Pezeshkian a non colpire i manifestanti pacifici. Ieri, ampi movimenti logistici dell’aviazione militare americana sembravano segnalare l’imminenza di un attacco statunitense e israeliano a supporto dei manifestanti, con l’intento di facilitare un cambio di regime. 🔗 Leggi su Laverita.info
Iran, esplode la protesta https://www.corrierenazionale.net/2026/01/07/iran-esplode-la-protesta/ Dilaga la protesta in Iran. Sit-in ieri al Gran Bazar di Teheran, rimasto chiuso. La polizia con lacrimogeni disperde i manifestanti Il sit-in al Gran Bazar di Teheran, c - facebook.com facebook
L’Iran potrebbe crollare sotto i colpi della protesta e delle pressioni statunitensi. di #FabioMarcoFabbri x.com
