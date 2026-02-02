Donald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran. Durante un evento a Mar-a-Lago, ha parlato di un futuro ancora incerto, senza confermare né smentire se ci siano reali opportunità di dialogo tra le due parti. Le tensioni tra Washington e Teheran restano alte, e le sue parole sembrano aprire più di uno spiraglio, senza dare certezze precise.

Donald Trump ha rilasciato un messaggio ambiguo sul futuro dei negoziati nucleari con l’Iran, durante un incontro con i giornalisti a Mar-a-Lago, in cui ha affrontato le tensioni crescenti tra Washington e Teheran. Il presidente americano ha dichiarato di sperare in un accordo con l’Iran, ma ha aggiunto che, in caso di mancato raggiungimento, “scopriremo se aveva ragione o meno” l’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo iraniano. La frase, pronunciata con tono enigmatico, ha suscitato preoccupazione tra gli osservatori internazionali, poiché lascia aperta la possibilità di una risposta militare da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni Iran-Usa: Trump lancia messaggio ambiguo sul futuro dei negoziati nucleari

Approfondimenti su Iran USA

Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo.

Il presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; L’Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Trump: stanno negoziando; Usa e Teheran trattano. Khamenei avverte: Se attaccano ci sarà guerra regionale - Verso incontro Usa-Teheran a Ankara in settimana. Lo riporta Channel 12; L'Armata di Trump, le minacce degli ayatollah: in Iran la tensione è di nuovo alle stelle.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forzaTrump sollecita il governo iraniano a riprendere rapidamente i negoziati. L'iran pronto al dialolgo ma anche a reagire con forza ... tg.la7.it

Iran-Usa, sale la tensione: almeno 10 navi americane nell'area. Teheran: risponderemo LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, ultimatum di Trump: Accordo su nucleare o attacchiamo. Le 3 richieste a Teheran LIVE ... tg24.sky.it

Iran e Stati Uniti: tensioni nel Golfo Persico tra navi militari. Gli avvertimenti di Khamenei e i possibili negoziati Link nei commenti - facebook.com facebook

Iran e Stati Uniti: tensioni nel Golfo Persico tra navi militari. Gli avvertimenti di Khamenei e i possibili negoziati x.com