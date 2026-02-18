Iran | no armima sì nucleare pacifico
Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito che il suo paese non cerca armi nucleari, ma intende mantenere l’industria nucleare a fini civili. La posizione di Teheran si scontra con le preoccupazioni degli Stati Uniti, che chiedono verifiche stringenti sul programma. Nel frattempo, Mosca si offre di prelevare l’uranio arricchito iraniano per facilitare un accordo. La questione rimane complessa: le parti cercano un compromesso senza accelerare le decisioni, mentre le trattative proseguono tra tensioni e disponibilità.
13.07 Le linee rosse restano nelle trattative sul nucleare tra Usa e Iran: il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che Teheran "non persegue in alcun modo l'arma nucleare, ma non rinuncerà mai all'industria nucleare a scopi pacifici e siamo pronti a qualsiasi meccanismo di verifica che gli Stati Uniti ritengano necessario per accertare la natura pacifica del nostro programma nucleare" E Mosca si dice "disposta a prelevare l'uranio arricchito iraniano" per permettere un accordo, ma al contempo ha esortato a non affrettare conclusioni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
