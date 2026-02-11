Iran | garanzie per uso pacifico nucleare

L’Iran si impegna a garantire che il suo programma nucleare rimanga esclusivamente pacifico. Durante i negoziati con gli Stati Uniti, Teheran ha dichiarato di essere disposto a offrire rassicurazioni sul fatto che non intende sviluppare armi nucleari. Chiede anche di ricevere garanzie sulla possibilità di usare la tecnologia nucleare per scopi civili, come la produzione di elettricità. La situazione resta in bilico, con le parti che cercano un accordo che possa sbloccare la crisi diplomatica.

17.55 Nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti, l'Iran è pronto a offrire garanzie sul fatto che non perseguirà l'uso di armi nucleari e chiede anche che la controparte garantisca il diritto di Teheran alla tecnologia nucleare pacifica per la produzione di elettrcità. A dirlo il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Araghchi ha detto che tali garanzie sono "fattibili e realizzabili" se c'è buona volontà da entrambe le parti."Anche se non abbiamo ancora piena fiducia negli americani", ha però sottolineato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Iran Negozio

Un nuovo piano di pace per l’Ucraina si sta delineando, con focus su sicurezza, territori e nucleare.

Domani mattina alle 10 a Muscat si tengono i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Iran FM Araqchi Warns West: Choose “Cooperation or Confrontation” on Nuclear Talks | DWS News | AC1N

Ultime notizie su Iran Negozio

Argomenti discussi: Iran, le ultime notizie in diretta | Wp, dirigenti iraniani ritengono un attacco Usa inevitabile. Trump: Teheran vuole fare un accordo, sarebbero sciocchi se non lo facessero. A Teheran proteste anti-Khamenei; Africa: dall’Iran impennata di esportazioni; La Russia ha semplicemente aiutato l’Iran a guadagnare tempo per concludere un accordo con gli Stati Uniti?; Teheran: Pronti a diluire l'uranio se le sanzioni saranno revocate, Khamenei invita a resistere.

Iran, 'pronti a offrire garanzie su uso solo pacifico del nucleare'(ANSA) - ISTANBUL, 11 FEB - Nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti, l'Iran è pronto a offrire garanzie sul fatto che non perseguirà l'uso di armi nucleari e chiede, allo stesso tempo, che la co ... msn.com

Iran, oggi l'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. LIVEBenjamin Netanyahu è arrivato a Washington per incontrare Donald Trump. Alla Casa Bianca ha già incontrato l'inviato Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. Intanto gli Stati Uniti ... tg24.sky.it

Difesa Online. . Lunedì 9 febbraio alle ore 21.00, Difesa Online ospiterà una diretta dedicata a due dei principali fronti di instabilità geopolitica internazionale: Iran e Venezuela. Ospiti della puntata saranno il generale Giuseppe Morabito, analista strategico e d - facebook.com facebook