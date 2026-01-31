Iran esplosione in edificio porto nel Golfo di Bandar Abbas Fuga di gas confermano autorità locali

Un’esplosione si è verificata in un edificio portuale nel Golfo di Bandar Abbas, in Iran. Le autorità confermano che si è trattato di una fuga di gas. In pochi secondi, il quartiere si è riempito di rumori forti e di gente che scappava in strada. Vetro e detriti sono volati ovunque, mentre le telefonate di soccorso si sono moltiplicate. La scena è caotica e ancora non si conoscono tutte le conseguenze dell’incidente.

Un rumore secco, poi il vuoto. E in pochi istanti la vita di un quartiere si capovolge: vetri che tremano, gente che corre in strada, telefoni che squillano a raffica. È successo a Bandar Abbas, sul Golfo Persico, in una zona dove il porto scandisce ogni giornata e dove un boato non passa mai inosservato. All’inizio, come spesso accade in questi casi, le voci si sono accavallate e la paura ha fatto il resto. Ma con il passare delle ore è emersa una prima ricostruzione: l’esplosione ha colpito un palazzo di otto piani lungo la Moallem Boulevard, una delle strade principali che collegano il centro alle infrastrutture marittime.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Bandar Abbas Esplosione Teheran, esplosione in un edificio a Bandar Abbas: 4 morti Un'esplosione ha scosso un edificio a Bandar Abbas, nella città portuale iraniana. Explosion occurs at Iran’s southern port of Bandar Abbas, Iranian media reports Un’esplosione ha scosso il porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, sabato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bandar Abbas Esplosione Argomenti discussi: Media Iran, esplosione in edificio a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo; Esplosione in Iran, sette feriti; Riprese dell'enorme esplosione che ha scosso una fabbrica di armi nell'Iran centrale: l'attacco sarebbe stato effettuato da un drone bomba. Iran, media: esplosione in edificio porto nel Golfo di Bandar Abbas, causa sconosciutaI media di stato iraniani riferiscono di un' esplosione in un edificio di un porto del Golfo. La causa è ancora sconosciuta. L'esplosione si è verificata in un ... ilmattino.it Media Iran, esplosione in edificio porto Golfo, causa sconosciutaNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch #USA #Israele #Iran Durante la notte l'Iran ha condotto esercitazioni di difesa aerea a #Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, #Dezful, nella Provincia del #Khuzestan, #Niavaran, nel nord-est di #Teheran, e a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. https://t.me/LionUdler/99 facebook Iran, Time: “Trentamila morti nei primi due giorni di proteste”! Dov’è finita l’indignata in servizio permanente @FranceskAlbs E i cortei E fare una bella flottiglia con destinazione Bandar Abbas (Iran) Se volete possiamo studiare insieme la rotta. #FreeIran # x.com

