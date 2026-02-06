Questa mattina in Oman sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare. I dettagli sulla natura dell’incontro, gli obiettivi e i partecipanti restano ancora poco chiari. La diplomazia si fa più concreta, ma ancora senza risposte definitive.

Sono previsti per oggi i colloqui sul programma nucleare tra Iran e Stati Uniti. L’ambito, la natura e i partecipanti rimangono poco chiari. Dal lato iraniano, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivato di notte insieme a diversi diplomatici, mentre, lato Usa, i dialoghi dovrebbero essere guidati dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, assieme a Jared Kushner, genero di Donald Trump. Non è ancora chiaro quali termini l’Iran sarà disposto a negoziare, senza includere alcun impegno da parte di Teheran in merito al suo autodefinito “ Asse della Resistenza “, una rete di milizie con lo scopo di fungere da deterrente sia per Israele che per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, al via i colloqui con gli Usa in Oman

Questa mattina si è appreso che i negoziati tra Iran e Stati Uniti riprenderanno in modo indiretto, come nel formato Oman.

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

