Negoziati in Florida sulla guerra in Ucraina | l’ottimismo di Trump la cautela di Zelensky e i retroscena di Axios
Dopo settimane di dubbi, Donald Trump è tornato a mostrarsi fiducioso per una risoluzione rapida del conflitto in Ucraina. Durante il volo sull’Air Force One, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente americano ha parlato di “buone probabilità” di raggiungere un accordo di pace sull’Ucraina. Un ottimismo che affonda le radici negli incontri tenuti in Florida tra i negoziatori statunitensi e la delegazione inviata da Kyiv, colloqui che secondo Trump avrebbero confermato la volontà comune di mettere fine a un conflitto ormai logorante per tutte le parti coinvolte. “La Russia vorrebbe che questo finisse, e penso che l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
