IranHerzog | spero in colloqui negli Usa

7.13 Il presidente israeliano Herzog ha dichiarato di sperare che l'incontro tra Netanyahu e Trump previsto per oggi a Washington contribuisca a combattere quello che ha definito "l'impero del del male" dell'Iran. In conferenza stampa congiunta con il premier australiano Albanese a Canberra, Herzog ha augurato ai due leader "successo nel portare la pace" e ha menzionato "la prossima fase del piano per Gaza, che è importante per tutti". Intanto Netanyahu ha incontrato alla Casa Bianca Kushner e Witkoff.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina a Muscat sono partiti i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare.

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo

Argomenti discussi: Trump: L'Iran vuole disperatamente un accordo. Ma è pronto all'invio di una seconda portaerei - Herzog: i colloqui Usa-Israele aiutino a combattere l'impero del male iraniano.

Iran: Herzog, colloqui Usa-Israele aiutino contro impero maleUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

PRESIDENTE ISRAELIANO HERZOG: "NOSTRA SITUAZIONE ATTUALE MIGLIORE RISPETTO A PRIMA, MA IRAN SI STA RIORGANIZZANDO" "Ci troviamo in una posizione migliore dopo aver combattuto eroicamente e con coraggio una guerra su più fronti, - facebook.com facebook