IranHerzog | spero in colloqui negli Usa

Da servizitelevideo.rai.it 11 feb 2026

Herzog spera che l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington aiuti a contrastare quello che definisce

7.13 Il presidente israeliano Herzog ha dichiarato di sperare che l'incontro tra Netanyahu e Trump previsto per oggi a Washington contribuisca a combattere quello che ha definito "l'impero del del male" dell'Iran. In conferenza stampa congiunta con il premier australiano Albanese a Canberra, Herzog ha augurato ai due leader "successo nel portare la pace" e ha menzionato "la prossima fase del piano per Gaza, che è importante per tutti". Intanto Netanyahu ha incontrato alla Casa Bianca Kushner e Witkoff.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

