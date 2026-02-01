L’amministrazione Trump ha fatto sapere all’Iran, attraverso vari canali, che è pronta a incontrarsi per negoziare un accordo. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due Paesi e apre uno spiraglio di dialogo. Per ora, non ci sono date ufficiali, ma le parti sembrano disposte a sedersi a un tavolo.

L’amministrazione Trump ha comunicato all’Iran, attraverso diversi canali, la propria disponibilità a incontrarsi per negoziare un accordo. Lo riporta Axios citando un alto funzionario statunitense. L’iniziativa diplomatica giunge mentre il tycoon ha ordinato un massiccio potenziamento militare nel Golfo, aumentando dunque la posta in gioco sulla possibilità che i colloqui possano scongiurare un attacco a Teheran e una guerra regionale più ampia. Secondo quanto riferito da due fonti regionali ad Axios, Turchia, Egitto e Qatar stanno lavorando per organizzare un incontro fra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara in settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa a Teheran: “Pronti all’incontro e a negoziare un accordo”

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati e che una riunione è attualmente in fase di preparazione.

Recenti aggiornamenti indicano che l’Iran avrebbe proposto negoziati, mentre Teheran afferma di essere pronto alla lotta, senza cercare conflitti.

